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Мирончик рассказал, почему у министра иностранных дел Литвы «чешется» относительно Беларуси
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Мирончик рассказал, почему у министра иностранных дел Литвы "чешется" относительно Беларуси
01.02.2017 - Елена Фоменко Мирончик рассказал, почему у министра иностранных дел Литвы «чешется» относительно Беларуси

01.02.2017 пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Беларуси Дмитрий Мирончик встретился с журналистами и прокомментировал высказывание министра иностранных дел Литвы Линкявичюса на тему белорусского суверенитета, точнее «того, что от него осталось».

КХЛ: минское "Динамо" обыграло екатеринбургский "Автомобилист"
01.02.2017 - Елена Фоменко КХЛ: минское «Динамо» обыграло екатеринбургский «Автомобилист»

3:2 – таков итог матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который состоялся 1 февраля между ХК «Динамо-Минск» и «Автомобилистом» (Екатеринбург).

Россия установит пограничную зону в прилегающих к Беларуси областях
01.02.2017 - Елена Фоменко Россия установит пограничную зону в прилегающих к Беларуси областях

Согласно приказу Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ) №803 от 26.12.2016 в Смоленской, Брянской и Псковской областях появится пограничная зона.

В Беларуси пошла на спад статистика по браконьерству
01.02.2017 - Егор Литвинов В Беларуси пошла на спад статистика по браконьерству

В минувшее воскресенье в Республике Беларусь завершился сезон охоты на пушную дичь. Подводя итоги сезона, в Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь констатируют, что за отчетный период систематически фиксировались нарушения в части несоответствия добытого зверя той дичи, на которую оформлялось разрешение.

Белорусский экипаж разбившегося вертолёта Ми-24 в Конго жив и находится в госпитале
01.02.2017 - Елена Фоменко Белорусский экипаж разбившегося вертолёта Ми-24 в Конго жив и находится в госпитале

Плохие погодные условия (сильный ветер, туман и дождь) стали причиной крушения боевого вертолета Ми-24 ВВС Конго, трое членов экипажа – граждане Беларуси – живы и находятся в госпитале в г. Гома.

3 февраля состоится "Большой разговор с Президентом" - встреча Лукашенко со СМИ
01.02.2017 - Елена Фоменко 3 февраля состоится «Большой разговор с Президентом» — встреча Лукашенко со СМИ

03.02.2017 (в пятницу) Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко проведет встречу с журналистами – «Большой разговор с Президентом», сообщает пресс-служба руководителя государства сегодня, 1 февраля.

За контрабанду сигарет в Польшу гражданке Беларуси грозит штраф и конфискация автомобиля
01.02.2017 - Елена Фоменко За контрабанду сигарет в Польшу гражданке Беларуси грозит штраф и конфискация автомобиля

35-летняя гражданка Беларуси пыталась перевезти через польскую границу на своем автомобиле «Mazda 6» (2016 г.в.) 2500 пачек сигарет, сообщает таможенная служба Белостока.

Нацбанк: в 2017 году денежно-кредитная политика в Беларуси будет носить нейтральный характер
01.02.2017 - Елена Фоменко Нацбанк: в 2017 году денежно-кредитная политика в Беларуси будет носить нейтральный характер

В 2017 году денежно-кредитная политика Нацбанка Беларуси будет носить нейтральный характер: цель — снижение инфляции до однозначной величины до показателя не выше 9%.

Эксперты рассказали о подробностях смертельного ДТП под Речицей с тремя погибшими
01.02.2017 - Елена Фоменко Эксперты рассказали о подробностях смертельного ДТП под Речицей с тремя погибшими

01.02.2017 Государственный комитет судебных экспертиз сообщил подробности смертельного ДТП под Речицей, где в результате лобового столкновения двух легковушек погибли три человека.

Агнешка Ромашевская: "Белсат" должен остаться на спутнике, и я за это буду бороться"
01.02.2017 - Елена Фоменко Агнешка Ромашевская: «Белсат» должен остаться на спутнике, и я за это буду бороться»

Руководитель телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевская прокомментировала ситуацию о расторжении договора с МИД Польши и прекращением финансирования.

Утечка аммиака на "Гродно-Азоте": МЧС опубликовало видео
01.02.2017 - Елена Фоменко Утечка аммиака на «Гродно-Азоте»: МЧС опубликовало видео

Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС РБ) на своем официальном сайте опубликовало видеозапись об аварии на ОАО «Гродно-Азот», где 31 января произошел порыв трубопровода и утечка жидкого аммиака.

В Минске началось заседание Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе
01.02.2017 - Елена Фоменко В Минске началось заседание Контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе

01.02.2017 в 15-00 в «Президент-отеле» (Минск) начались переговоры трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, сообщила пресс-секретарь главы делегации ДНР Виктория Талакина.

Карпенко рассказал о сокращении срока обучения в ВУЗах до 4-4,5 лет
01.02.2017 - Елена Фоменко Карпенко рассказал о сокращении срока обучения в ВУЗах до 4-4,5 лет

По 50 специальностям срок обучения планируется сократить до 4 – 4,5 лет, сообщил 01.02.2017 представителям СМИ министр образования Беларуси Игорь Карпенко.

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