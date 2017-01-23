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Минздрав планирует повысить зарплату врачам-интернам
26.01.2017 - Вера Качанова Минздрав планирует повысить зарплату врачам-интернам

25.01.2017 первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич на коллегии министерства рассказал, что Минздрав планирует повысить зарплату врачам-интернам‍.

Анафилаксия: как действовать и можно ли предупредить
26.01.2017 - Вера Качанова Анафилаксия: как действовать и можно ли предупредить

Реаниматологи рассказали, что предугадать развитие анафилактической реакции можно далеко не во всех случаях.

МЧС: В Чаусском районе председатель райисполкома спас человека на пожаре
26.01.2017 - Вера Качанова МЧС: В Чаусском районе председатель райисполкома спас человека на пожаре

24.01.2017 в Чаусском районе председатель райисполкома Сергей Дроздовский спас человека на пожаре‍.

Пострадавшая в тройном ДТП под Лунинцом умерла в больнице
26.01.2017 - Вера Качанова Пострадавшая в тройном ДТП под Лунинцом умерла в больнице

26.01.2017 в УВД Брестского облисполкома сообщили, что пострадавшая в тройном ДТП под Лунинцом умерла в больнице.

Минздрав Беларуси расширил перечень запрещенных наркотиков и психотропов
26.01.2017 - Вера Качанова Минздрав Беларуси расширил перечень запрещенных наркотиков и психотропов

25.01.2017 Минздрав РБ расширил перечень запрещенных наркотиков и психотропов.

Женщина на Mercedes переехала лежащего на дороге пьяного сельчанина
26.01.2017 - Вера Качанова Женщина на Mercedes переехала лежащего на дороге пьяного сельчанина

25.01.2017 в УВД Миноблисполкома рассказали, что женщина на Mercedes переехала лежащего на дороге пьяного сельчанина‍.

УВД: В Витебске продавец отметил день рождения на деньги из кассы магазина
26.01.2017 - Вера Качанова УВД: В Витебске продавец отметил день рождения на деньги из кассы магазина

25.01.2017 в УВД Витебского облисполкома рассказали, что в Витебске 27-летний продавец отметил день рождения на деньги из кассы магазина‍.

Белорус Сергей Бочарников вошел в топ-10 индивидуальной гонки на ЧЕ
25.01.2017 - Вера Качанова Белорус Сергей Бочарников вошел в топ-10 индивидуальной гонки на ЧЕ

25.01.2017 в польском городе Душники-Здруй белорус Сергей Бочарников вошел в топ-10 индивидуальной гонки.

Мясокомбинат сделал пикантный подарок Александре Герасимене
25.01.2017 - Вера Качанова Мясокомбинат сделал пикантный подарок Александре Герасимене

23.01.2017 Мясокомбинат сделал пикантный подарок Александре Герасимене.

Визит главы ПА ОБСЕ в Беларусь состоится в марте
25.01.2017 - Вера Качанова Визит главы ПА ОБСЕ в Беларусь состоится в марте

25.01.2017 спикер нижней палаты Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко сообщил, что визит главы ПА ОБСЕ в Беларусь состоится в марте‍ 2017 года.

Более 70 белорусских предприятий примут участие в выставке "Продэкспо-2017" в Москве
25.01.2017 - Вера Качанова Более 70 белорусских предприятий примут участие в выставке «Продэкспо-2017» в Москве

25.01.2017 в пресс-службе посольства Беларуси в России рассказали, что более 70 белорусских предприятий примут участие в выставке «Продэкспо-2017» в Москве.

"В Беларуси образ врага в лице России создают и оппозиция, и власть"
25.01.2017 - Вера Качанова «В Беларуси образ врага в лице России создают и оппозиция, и власть»

24.01.2017 EADaily написало очередную статью сомнительного характера. В ней говорится: «В Беларуси образ врага в лице России создают и оппозиция, и власть»‍.

В Кремле считают успешными результаты переговоров по Сирии в Астане
25.01.2017 - Вера Качанова В Кремле считают успешными результаты переговоров по Сирии в Астане

25.01.2017 пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле считают успешными результаты переговоров по Сирии в Астане‍.

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