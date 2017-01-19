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20.01.2017 стало известно, что на конкурсе «Евровидение» впервые за всю историю прозвучит песня на белорусском языке. Именно группа NAVIBAND, которая представила песню на родном языке, выиграла национальный отбор.
На днях Национальной академией наук Беларуси были продемонстрированы официальные логотипы «Года науки», презентация которого состоялась в начале этого месяца. Эмблемы были утверждены Президиумом НАН 12 января, сообщает пресс-служба учреждения.
В Беларуси участились случаи покупки физическими лицами акций иностранных компаний, причем без разрешения Национального банка, сообщает Комитет государственного контроля (КГК РБ).
В Гомеле гражданские активисты начали сбор подписей за отмену Декрета о «тунеядцах», сообщает издание «Хартия’97».
«Добежала — и хорошо», — так прокомментировала свой 23-ий результат в массовом женском забеге 6-го этапа Кубка мира в итальянском Антхольце белорусская биатлонистка Надежда Скардино.
20.01.2017 в деревне Андруши (Несвижский район) 28-летний местный житель зарезал своего 33-летнего старшего брата, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.
21.01.2017 Президент РБ А.Г. Лукашенко направил президенту Венгрии Яношу Адеру и венгерскому народу соболезнования в связи с трагическим ДТП в Италии, сообщает пресс-служба главы государства.
Кубок мира в Антхольце (Италия): в мужской эстафете белорусские биатлонисты показали 17-ый результат, сообщает корреспондент NewsBel.by.
21.01.2017 в Гомеле случился дорожный инцидент с троллейбусом: у машины отказали тормоза, водитель вывернул руль, чтобы избежать столкновения с автомобилем, и врезался в столб.
19.01.2017 в Национальном аэропорту «Минск» задержан 26-летний иранец, который предъявил поддельный паспорт гражданина Израиля при оформлении рейса «Минск-Стамбул».
Белорусские пользователи электронной платежной системы Яндекс.Деньги теперь имеют возможность осуществления денежных переводов в рамках международной системы Юнистрим. Так, после отправления средств с электронного кошелька «ЯД» получатель сможет снять соответствующую наличность в одном из 200 тысяч пунктов Юнистрим по всему миру.
Сотрудники Гродненской региональной таможни обнаружили между ящиками с виноградом в фуре Volvo 120 кг «пальчиковых» батареек и шесть аккумуляторов.
Сотрудники дорожной полиции Вильнюса в 7-ой раз задержали за занятие нелегальным извозом 39-летнего гражданина Беларуси, сообщает литовское издание Lrytas.
Аналитики из компании Яндекс подготовили обзор наиболее популярных поисковых запросов, которые белорусы задавали в уходящем...Читать полностью
Настольная карточная игра Манчкин пользуется успехом во всем мире и может быть названа настоящей легендой. Приобретая набор, вы...Читать полностью
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