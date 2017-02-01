3 февраля состоится «Большой разговор с Президентом» — встреча Лукашенко со СМИ

Россия установит пограничную зону в прилегающих к Беларуси областях

Мирончик рассказал, почему у министра иностранных дел Литвы «чешется» относительно Беларуси

Германия: Мужчина выдавал своего пса за овцу, чтобы не платить налог

На Сицилии в районе Этны произошло около 50 землятрясений

Ученые доказали, что вселенная — это лишь голограмма

Ученые: Владение двумя языками может защитить от болезни Альцгеймера

Иваново: из автобуса на ходу выпали мать и ребёнок

В 2017 году детское «Евровидение» принимает Грузия

В Литве мать с сожителем до смерти забили четырёхлетнего мальчика