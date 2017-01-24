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Памяти Александра Тихановича: 30 января Беларусь прощается с народным артистом
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Памяти Александра Тихановича: 30 января Беларусь прощается с народным артистом
29.01.2017 - Елена Фоменко Памяти Александра Тихановича: 30 января Беларусь прощается с народным артистом

В понедельник, 30 января, состоится прощание с Александром Тихановичем: в 7-45 начнется заупокойная литургия и отпевание в Храме Александра Невского (Минск, ул. Козлова, 11), с 11-00 до 14-00 в стенах Белорусской государственной филармонии состоится гражданская панихида.

"Лес. Ели": похищенную в российском музее картину Шишкина обнаружили у наркокурьеров в Беларуси
29.01.2017 - Елена Фоменко «Лес. Ели»: похищенную в российском музее картину Шишкина обнаружили у наркокурьеров в Беларуси

Похищенной из российского музея еще в 2013 году картиной Ивана Шишкина «Лес. Ели» наркокурьеры из Беларуси собирались расплатиться за очередную партию наркотиков, сообщает телеканал ОНТ.

На выплату пенсий в Беларуси потребуется 786,7 млн рублей ежемесячно
29.01.2017 - Елена Фоменко На выплату пенсий в Беларуси потребуется 786,7 млн рублей ежемесячно

На выплату пенсий и доплат пенсионерам с 1 февраля 2017 года потребуется 786,7 млн рублей (+1,5 млн рублей в связи с ростом БМП), сообщают в Министерстве труда и социальной защиты.

Победителем Australian Open‍ стал швейцарец Роджер Федерер
29.01.2017 - Елена Фоменко Победителем Australian Open‍ стал швейцарец Роджер Федерер

В пятый раз победителем австралийского открытого чемпионата по теннису Australian Open стал теннисист из Швейцарии Роджер Федерер.

Николай Писарев станет главным тренером команды Беларуси по футболу
29.01.2017 - Елена Фоменко Николай Писарев станет главным тренером команды Беларуси по футболу

Нынешний тренер российской молодежной сборной по футболу Николай Писарев станет новым наставником белорусских футболистов, сообщают российские СМИ.

В Витебской области 61-летнего физрука обвинили в связи с 14-летней школьницей
29.01.2017 - Елена Фоменко В Витебской области 61-летнего физрука обвинили в связи с 14-летней школьницей

В одном из агрогородков Витебской области разразился громкий скандал: 61-летнего физрука обвиняют в связи с 14-летней школьницей.

Белорусские спортсмены выступят на Всемирной зимней Универсиаде в Алматы
29.01.2017 - Елена Фоменко Белорусские спортсмены выступят на Всемирной зимней Универсиаде в Алматы

29.01.2017 в Алматы (Казахстан) открывается XXVIII Всемирная зимняя Универсиада, в шести видах спорта выступят белорусские студенты-спортсмены.

Лукашенко объяснил, почему министр труда Малашко через месяц стал министром здравоохранения
29.01.2017 - Елена Фоменко Лукашенко объяснил, почему министр труда Малашко через месяц стал министром здравоохранения

27.01.2017 Президент РБ Александр Лукашенко пояснил, почему назначенный месяц назад (15 декабря 2016 года) министром труда Валерий Малашко пересел в кресло министра здравоохранения.

В Минске расклеили листовки против декрета "о тунеядцах"
29.01.2017 - Елена Фоменко В Минске расклеили листовки против декрета «о тунеядцах»

В белорусской столице – городе Минске – массово расклеили листовки против Декрета о «тунеядстве», сообщает издание «Хартия’97».

СК: дом бывшего милиционера в Толочинском районе могли поджечь из мести
29.01.2017 - Елена Фоменко СК: дом бывшего милиционера в Толочинском районе могли поджечь из мести

По факту пожара в дачном доме в Толочинском районе (Витебская область) СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) УК РБ, сообщает корреспондент NewsBel.by.

В Поставах при попытке самостоятельно потушить пожар пострадали трое
28.01.2017 - Егор Литвинов В Поставах при попытке самостоятельно потушить пожар пострадали трое

В минувший четверг, 26 января, в городе Поставы (Витебская область) пожарные выезжали на ликвидацию возгорания в гараже, расположенном на улице Советской. Информация о пожаре поступила в 23:05, сообщают в МЧС Республики Беларусь.

Александр Лукашенко дал комментарий по делу белорусского бизнесмена Кныровича
28.01.2017 - Елена Фоменко Александр Лукашенко дал комментарий по делу белорусского бизнесмена Кныровича

27.01.2017 Президент РБ Александр Лукашенко пообщался с вновь назначенными управленцами местной вертикали власти и обратил их особое внимание на недопустимость совершения преступлений, сообщает пресс-служба руководителя государства.

Идеолог одного из предприятий ЖКХ Минской области задержан за взятку
28.01.2017 - Елена Фоменко Идеолог одного из предприятий ЖКХ Минской области задержан за взятку

24.01.2017 заместитель директора по идеологии и благоустройству одного из предприятий ЖКХ Минской области был задержан с поличным при получении взятки в 400 долларов.

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