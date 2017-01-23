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25.01.2017 первый заместитель министра здравоохранения Дмитрий Пиневич на коллегии министерства рассказал, что Минздрав планирует повысить зарплату врачам-интернам.
Реаниматологи рассказали, что предугадать развитие анафилактической реакции можно далеко не во всех случаях.
24.01.2017 в Чаусском районе председатель райисполкома Сергей Дроздовский спас человека на пожаре.
26.01.2017 в УВД Брестского облисполкома сообщили, что пострадавшая в тройном ДТП под Лунинцом умерла в больнице.
25.01.2017 Минздрав РБ расширил перечень запрещенных наркотиков и психотропов.
25.01.2017 в УВД Миноблисполкома рассказали, что женщина на Mercedes переехала лежащего на дороге пьяного сельчанина.
25.01.2017 в УВД Витебского облисполкома рассказали, что в Витебске 27-летний продавец отметил день рождения на деньги из кассы магазина.
25.01.2017 в польском городе Душники-Здруй белорус Сергей Бочарников вошел в топ-10 индивидуальной гонки.
23.01.2017 Мясокомбинат сделал пикантный подарок Александре Герасимене.
25.01.2017 спикер нижней палаты Национального собрания Республики Беларусь Владимир Андрейченко сообщил, что визит главы ПА ОБСЕ в Беларусь состоится в марте 2017 года.
25.01.2017 в пресс-службе посольства Беларуси в России рассказали, что более 70 белорусских предприятий примут участие в выставке «Продэкспо-2017» в Москве.
24.01.2017 EADaily написало очередную статью сомнительного характера. В ней говорится: «В Беларуси образ врага в лице России создают и оппозиция, и власть».
25.01.2017 пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что в Кремле считают успешными результаты переговоров по Сирии в Астане.
Аналитики из компании Яндекс подготовили обзор наиболее популярных поисковых запросов, которые белорусы задавали в уходящем...Читать полностью
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- Мигранты изнасиловали жительницу Швеции в прямом эфире в Facebook
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- Женщина на Mercedes переехала лежащего на дороге пьяного сельчанина
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