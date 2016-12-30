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Мингорисполком: что построят в Минске в 2017 году
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Кража в Ракове: воры унесли с участка искусственную ель
01.01.2017 - Елена Фоменко Кража в Ракове: воры унесли с участка искусственную ель

Воры в Ракове (Минская область) подпортили новогоднее настроение хозяевам частного подворья: прямо перед Новым годом унесли с участка искусственную ель.

Мингорисполком: что построят в Минске в 2017 году
31.12.2016 - Елена Фоменко Мингорисполком: что построят в Минске в 2017 году

Как выяснил корреспондент NewsBel.by, Минский городской исполнительный комитет утвердил Инвестиционную программу на 2017 год.

Виктория Азаренко уже выводит сына на теннисный корт
31.12.2016 - Елена Фоменко Виктория Азаренко уже выводит сына на теннисный корт

Как сообщает корреспондент NewsBel.by, белорусская теннисистка Виктория Азаренко уже выводит сына на свое рабочее место – теннисный корт, об этом свидетельствуют фото из соцсетей.

Раков: перед Новым годом с участка украли искусственную ель
31.12.2016 - Елена Фоменко Раков: перед Новым годом с участка украли искусственную ель

Как сообщили корреспонденту NewsBel.by в УВД Минского облисполкома, в Рогачеве прямо с частного подворья была украдена искусственная новогодняя ель.

Средний курс доллара в 2017 году составит 2 рубля 21 копейка
31.12.2016 - Елена Фоменко Средний курс доллара в 2017 году составит 2 рубля 21 копейка

Как сообщает пресс-служба правительства Беларуси, Совет Министров утвердил среднесрочную финансовую программу республиканского бюджета на 2017-2019 годы.

Президент одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС
31.12.2016 - Елена Фоменко Президент одобрил проект договора о Таможенном кодексе ЕАЭС

28.12.2016 Президентом Беларуси Александром Лукашенко был одобрен проект Таможенного кодекса (ТС) ЕАЭС, соответствующий указ за номером 499 опубликован на Национальном правовом интернет-портале.

Некоторые белорусы могут не увидеть поздравление Президента на ТВ на Новый год
31.12.2016 - Елена Фоменко Некоторые белорусы могут не увидеть поздравление Президента на ТВ на Новый год

Как сообщили в пресс-службе Министерства связи и информатизации, в нескольких регионах Беларуси могут возникнуть проблемы с приемом телевизионного сигнала.

В Гомеле за изнасилование осудили 23-летнего рецидивиста
31.12.2016 - Елена Фоменко В Гомеле за изнасилование осудили 23-летнего рецидивиста

Как сообщает корреспондент NewsBel.by, суд Гомеля вынес приговор 23-летнему местному жителю за изнасилование 45-летней женщины – 10 лет лишения свободы.

Сборная Канады в 14-й раз стала обладателем хоккейного Кубка Шпенглера
31.12.2016 - Елена Фоменко Сборная Канады в 14-й раз стала обладателем хоккейного Кубка Шпенглера

Сборная Канады в четырнадцатый раз стала обладателем хоккейного Кубка Шпенглера, сообщает информационное агентство ТАСС.

Путин поздравил Лукашенко с Новым годом и Рождеством
31.12.2016 - Елена Фоменко Путин поздравил Лукашенко с Новым годом и Рождеством

Как сообщает корреспондент NewsBel.by, в пятницу, 30.12.2016, Президент РФ Владимир Путин направил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравление с Рождеством и Новым годом.

Виктория Азаренко уже знакомит сына со своим рабочим местом - теннисным кортом
31.12.2016 - Елена Фоменко Виктория Азаренко уже знакомит сына со своим рабочим местом — теннисным кортом

Как сообщает корреспондент NewsBel.by, белорусская теннисистка Виктория Азаренко продолжает активно освещать события, связанные с ее новорожденным сыном, в социальных сетях.

МИД опубликовал новые ставки консульских сборов, действующие с 1 января
31.12.2016 - Елена Фоменко МИД опубликовал новые ставки консульских сборов, действующие с 1 января

Министерство иностранных дел РБ предоставило на своем официальном сайте информацию о новых ставках на выдачу виз (индивидуальных и коллективных), которые будут действовать с 01.01.2017.

В Гродно ночью обрушился балкон жилого дома
31.12.2016 - Елена Фоменко В Гродно ночью обрушился балкон жилого дома

По оперативной информации Гродненского ОУМЧС, в ночь на 31 декабря в областном центре произошло обрушение балкона на первом этаже 9-этажного жилого дома.

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