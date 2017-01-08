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Указ Лукашенко призван закрепить кадры на строительстве Белорусской АЭС
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Указ Лукашенко призван закрепить кадры на строительстве Белорусской АЭС
09.01.2017 - Елена Фоменко Указ Лукашенко призван закрепить кадры на строительстве Белорусской АЭС

Беларусь намерена закрепить высококвалифицированные кадры на строительстве и эксплуатации Белорусской АЭС, сообщила в понедельник 9 января пресс-служба главы государства.

В Полоцком районе рейсовый автобус съехал в кювет - водитель потерял сознание
09.01.2017 - Елена Фоменко В Полоцком районе рейсовый автобус съехал в кювет — водитель потерял сознание

В понедельник днем, 09.01.2017, в Полоцком районе (Витебская область) рейсовый автобус с 25 пассажирами «вылетел» в кювет. Причина – водитель потерял сознание.

В Минской области госпитализирован мужчина, подогревавший канистру с дизтопливом
09.01.2017 - Егор Литвинов В Минской области госпитализирован мужчина, подогревавший канистру с дизтопливом

Госпитализацией в реанимацию закончилось для жителя Минской области неосторожное обращение с горючими материалами. Инцидент произошел в деревне Хорошево (Слуцкий район) вчера в середине дня.

Экс-директор агрокомбината «Скидельский» задержан за коррупцию
09.01.2017 - Елена Фоменко Экс-директор агрокомбината «Скидельский» задержан за коррупцию

Управление СК по Гродненской области информирует: бывший и. о. генерального директора агрокомбината «Скидельский» задержан по подозрению в коррупции.

Что ожидает абитуриентов в Беларуси в 2017 году
09.01.2017 - Елена Фоменко Что ожидает абитуриентов в Беларуси в 2017 году

Начальник управления высшего образования Минобразования Сергей Касперович в понедельник, 09.01.2017, по «горячим следам» указа Президента, вносящего изменения в правила приема (поступления) в ВУЗы и ССУЗы, дал комментарий специалиста.

Беларусь введет безвизовый режим для туристов из США и ЕС
09.01.2017 - Елена Фоменко Беларусь введет безвизовый режим для туристов из США и ЕС

В понедельник, 09.01.2017, пресс-служба Президента Беларуси сообщила, что глава государства А.Г. Лукашенко подписал указ о пятидневном безвизовом режиме для граждан 80 государств.

В Полоцком районе водитель автобуса потерял сознание и съехал в кювет‍
09.01.2017 - Елена Фоменко В Полоцком районе водитель автобуса потерял сознание и съехал в кювет‍

В понедельник, 09.01.2017, в Полоцком районе пассажирский автобус «Полоцк-Новополоцк» съехал в кювет, сообщает корреспондент NewsBel.by.

21-летний студент БГУ умер по дороге в деканат
09.01.2017 - Елена Фоменко 21-летний студент БГУ умер по дороге в деканат

В пятницу 6 января трагедия случилась в Белорусском государственном университете: на факультете радиофизики и компьютерных технологий умер 21-летний парень – студент 4-го курса.

24 студента из Бангладеш сбежали из минского вуза в Европу
09.01.2017 - Елена Фоменко 24 студента из Бангладеш сбежали из минского вуза в Европу

Сегодня, 09.01.2017, в Белорусском государственном университете (БГЭУ) подтвердили информацию о пропаже 24 студентов из Бангладеш, сообщает корреспондент NewsBel.by.

Молоковоз оказался в кювете после столкновения в Гродненском районе
09.01.2017 - Елена Фоменко Молоковоз оказался в кювете после столкновения в Гродненском районе

Молоковоз и легковой автомобиль столкнулись в понедельник 9 января около половины девятого утра вблизи деревни Лозы Гродненского района на 119-м километре автодороги Р41 Слоним — граница с Литвой.

В Щучинском районе 47-летний сын поджег мать-пенсионерку за выпитую водку
09.01.2017 - Елена Фоменко В Щучинском районе 47-летний сын поджег мать-пенсионерку за выпитую водку

В воскресенье, 08.01.2017, в Щучинском районе (агрогородок Рожанка) между сыном и матерью возник конфликт на «алкогольной» почве: за то, что женщина выпила водку единолично, сын поджег ее кровать.

Торги 9 января: доллар вырос в цене, евро и российский рубль подешевели
09.01.2017 - Елена Фоменко Торги 9 января: доллар вырос в цене, евро и российский рубль подешевели

На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в начале недели – понедельник 9 января – доллар подорожал, а европейская валюта и российский рубль упали в цене.

В Беларуси введен пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран
09.01.2017 - Елена Фоменко В Беларуси введен пятидневный безвизовый режим для граждан 80 стран

В понедельник, 09.01.2017, Президент Беларуси А.Г. Лукашенко подписал указ о введении безвизового режима сроком на 5 дней для въезда граждан 80 стран, сообщает корреспондент NewsBel.by.

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