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Воры в Ракове (Минская область) подпортили новогоднее настроение хозяевам частного подворья: прямо перед Новым годом унесли с участка искусственную ель.
Как выяснил корреспондент NewsBel.by, Минский городской исполнительный комитет утвердил Инвестиционную программу на 2017 год.
Как сообщает корреспондент NewsBel.by, белорусская теннисистка Виктория Азаренко уже выводит сына на свое рабочее место – теннисный корт, об этом свидетельствуют фото из соцсетей.
Как сообщили корреспонденту NewsBel.by в УВД Минского облисполкома, в Рогачеве прямо с частного подворья была украдена искусственная новогодняя ель.
Как сообщает пресс-служба правительства Беларуси, Совет Министров утвердил среднесрочную финансовую программу республиканского бюджета на 2017-2019 годы.
28.12.2016 Президентом Беларуси Александром Лукашенко был одобрен проект Таможенного кодекса (ТС) ЕАЭС, соответствующий указ за номером 499 опубликован на Национальном правовом интернет-портале.
Как сообщили в пресс-службе Министерства связи и информатизации, в нескольких регионах Беларуси могут возникнуть проблемы с приемом телевизионного сигнала.
Как сообщает корреспондент NewsBel.by, суд Гомеля вынес приговор 23-летнему местному жителю за изнасилование 45-летней женщины – 10 лет лишения свободы.
Сборная Канады в четырнадцатый раз стала обладателем хоккейного Кубка Шпенглера, сообщает информационное агентство ТАСС.
Как сообщает корреспондент NewsBel.by, в пятницу, 30.12.2016, Президент РФ Владимир Путин направил своему белорусскому коллеге Александру Лукашенко поздравление с Рождеством и Новым годом.
Как сообщает корреспондент NewsBel.by, белорусская теннисистка Виктория Азаренко продолжает активно освещать события, связанные с ее новорожденным сыном, в социальных сетях.
Министерство иностранных дел РБ предоставило на своем официальном сайте информацию о новых ставках на выдачу виз (индивидуальных и коллективных), которые будут действовать с 01.01.2017.
По оперативной информации Гродненского ОУМЧС, в ночь на 31 декабря в областном центре произошло обрушение балкона на первом этаже 9-этажного жилого дома.
Аналитики из компании Яндекс подготовили обзор наиболее популярных поисковых запросов, которые белорусы задавали в уходящем...Читать полностью
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