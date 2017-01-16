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В понедельник, 16.01.2017, у здания посольства Беларуси в Ереване прошла акция протеста против российско-израильского блогера Александра Лапшина, сообщает РИА-Новости.
В понедельник, 16.01.2017, Президент Беларуси Александр Лукашенко, находясь с официальным визитом в Египте, встретился с премьер-министром страны Шерифом Исмаилом.
«Хаотического нагромождения снега в городе быть не должно», — так заявил на оперативном совещании в понедельник, 16.01.2017, глава Мингорисполкома Андрей Шорец.
Назначенный в декабре 2016 года на пост министра образования Беларуси Игорь Карпенко дал свое первое интервью представителям СМИ («Главный эфир», 15.01.2017, телеканал «Беларусь-1»).
Юлия Владимировна Книга (Рой), 31-летняя жительница Гродно, набрала долгов у знакомых мужчин на сумму около 45 тыс. долларов, но возвращать их не собиралась.
Уже в январе 2017 года Беларусь планирует провести полномасштабные переговоры по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), причем ЕЭК полностью поддерживает данную инициативу.
Государственный пограничный комитет (ГПК), информация на 14-00 (понедельник, 16.01.2017): в «Каменном Логе» по-прежнему стоит 70 большегрузов (граница с Литвой).
По итогам первых на этой неделе (понедельник, 16.01.2017) торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар показал рост, евро и российский рубль подешевели.
В понедельник, 16.01.2017, под колеса легкового автомобиля попал ребенок: в а/г Озеры (Гродненский район) ученица 3-го класса перебегала дорогу в неустановленном месте и и была сбита машиной.
В воскресенье, 15.01.2017, во время официального визита в Египет Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с министром обороны и военной промышленности Египта Седки Собхи.
В понедельник, 16.01.2017, матч между белорусским ХК «Динамо» и «Адмиралом» (Владивосток) закончился победой минских «зубров» — 5:3.
Трагедия произошла утром в субботу, 14.01.2017, работника одной из МТФ в Речицком районе затянуло в кормораздатчик – мужчина погиб.
Первый в 2017 году раунд переговоров представителей трёхсторонней контактной группы по Донбассу начался сегодня в Минске (понедельник, 16.01.2017).
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