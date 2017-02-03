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Из «Большого разговора с Президентом», длившегося более 7 часов, был выбран ТОП-5 цитат Александра Лукашенко.
Оранжевый уровень опасности 04.02.2017 объявлен на Гомельщине из-за снегопадов.
03.02.2017 Александр Лукашенко заявил, что не видит диктатуры в своей стране.
03.02.2017 Президент РБ Александр Лукашенко заявил, что не может занять высокие посты в РФ, так как это по конституции невозможно, и он не претендует «ни на что российское».
03.02.2017 Александр Лукашенко сказал, что белорусы пока не смогли сформулировать национальную идею.
03.02.2017 Александр Лукашенко рассказал про свою одежду.
03.02.2017 МВД Беларуси проинформировало, что житель Жлобина прятал в лесу целый арсенал взрывчатки и боеприпасов.
03.02.2017 Александр Лукашенко заявил, что Беларусь в 2016 году полностью рассчиталась по внешним долгам.
03.02.2017 на Кубке Дэвиса счет между Беларусью и Румынией 1:1.
03.02.2017 хоккеисты минского «Динамо» проиграли казахстанскому «Барысу».
Аналитики из компании Яндекс подготовили обзор наиболее популярных поисковых запросов, которые белорусы задавали в уходящем...Читать полностью
Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Калинин в ходе своего общения с представителями СМИ перед началом...Читать полностью
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