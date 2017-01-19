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На конкурсе "Евровидение" впервые прозвучит песня на белорусском языке
22.01.2017 - Вера Качанова На конкурсе «Евровидение» впервые прозвучит песня на белорусском языке

20.01.2017 стало известно, что на конкурсе «Евровидение» впервые за всю историю прозвучит песня на белорусском языке. Именно группа NAVIBAND, которая представила песню на родном языке, выиграла национальный отбор.

Представлены официальные логотипы белорусского "Года науки"
22.01.2017 - Егор Литвинов Представлены официальные логотипы белорусского «Года науки»

На днях Национальной академией наук Беларуси были продемонстрированы официальные логотипы «Года науки», презентация которого состоялась в начале этого месяца. Эмблемы были утверждены Президиумом НАН 12 января, сообщает пресс-служба учреждения.

КГК: белорусы стали чаще покупать иностранные акции без разрешения Нацбанка
21.01.2017 - Елена Фоменко КГК: белорусы стали чаще покупать иностранные акции без разрешения Нацбанка

В Беларуси участились случаи покупки физическими лицами акций иностранных компаний, причем без разрешения Национального банка, сообщает Комитет государственного контроля (КГК РБ).

В Гомеле собирают подписи за отмену Декрета о "тунеядцах"
21.01.2017 - Елена Фоменко В Гомеле собирают подписи за отмену Декрета о «тунеядцах»

В Гомеле гражданские активисты начали сбор подписей за отмену Декрета о «тунеядцах», сообщает издание «Хартия’97».

Добежала и хорошо: в масс-старте Кубка мира в Антхольце Скардино пришла 23-ей
21.01.2017 - Елена Фоменко Добежала и хорошо: в масс-старте Кубка мира в Антхольце Скардино пришла 23-ей

«Добежала — и хорошо», — так прокомментировала свой 23-ий результат в массовом женском забеге 6-го этапа Кубка мира в итальянском Антхольце белорусская биатлонистка Надежда Скардино.

Несвижский район: по пьянке младший брат зарезал старшего
21.01.2017 - Елена Фоменко Несвижский район: по пьянке младший брат зарезал старшего

20.01.2017 в деревне Андруши (Несвижский район) 28-летний местный житель зарезал своего 33-летнего старшего брата, сообщает пресс-служба УВД Миноблисполкома.

Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Венгрии в связи с ДТП в Италии
21.01.2017 - Елена Фоменко Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Венгрии в связи с ДТП в Италии

21.01.2017 Президент РБ А.Г. Лукашенко направил президенту Венгрии Яношу Адеру и венгерскому народу соболезнования в связи с трагическим ДТП в Италии, сообщает пресс-служба главы государства.

Антхольц, Кубок мира: в мужской гонке белорусы пришли 17-ми
21.01.2017 - Елена Фоменко Антхольц, Кубок мира: в мужской гонке белорусы пришли 17-ми

Кубок мира в Антхольце (Италия): в мужской эстафете белорусские биатлонисты показали 17-ый результат, сообщает корреспондент NewsBel.by.

Без тормозов: в Гомеле троллейбус врезался в столб, есть пострадавшие
21.01.2017 - Елена Фоменко Без тормозов: в Гомеле троллейбус врезался в столб, есть пострадавшие

21.01.2017 в Гомеле случился дорожный инцидент с троллейбусом: у машины отказали тормоза, водитель вывернул руль, чтобы избежать столкновения с автомобилем, и врезался в столб.

ГПК: в аэропорту Минска задержали иранца с поддельным израильским паспортом
21.01.2017 - Елена Фоменко ГПК: в аэропорту Минска задержали иранца с поддельным израильским паспортом

19.01.2017 в Национальном аэропорту «Минск» задержан 26-летний иранец, который предъявил поддельный паспорт гражданина Израиля при оформлении рейса «Минск-Стамбул».

Белорусы теперь могут осуществлять переводы с Яндекс.Денег на Юнистрим
21.01.2017 - Егор Литвинов Белорусы теперь могут осуществлять переводы с Яндекс.Денег на Юнистрим

Белорусские пользователи электронной платежной системы Яндекс.Деньги теперь имеют возможность осуществления денежных переводов в рамках международной системы Юнистрим. Так, после отправления средств с электронного кошелька «ЯД» получатель сможет снять соответствующую наличность в одном из 200 тысяч пунктов Юнистрим по всему миру.

Батарейки в винограде: водитель пытался спрятать нелегальный груз от гродненских таможенников
21.01.2017 - Елена Фоменко Батарейки в винограде: водитель пытался спрятать нелегальный груз от гродненских таможенников

Сотрудники Гродненской региональной таможни обнаружили между ящиками с виноградом в фуре Volvo 120 кг «пальчиковых» батареек и шесть аккумуляторов.

Полиция Вильнюса в седьмой раз задержала белорусского "бомбилу"
21.01.2017 - Елена Фоменко Полиция Вильнюса в седьмой раз задержала белорусского «бомбилу»

Сотрудники дорожной полиции Вильнюса в 7-ой раз задержали за занятие нелегальным извозом 39-летнего гражданина Беларуси, сообщает литовское издание Lrytas.

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