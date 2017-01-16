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Акция протеста прошла в Ереване у здания белорусского посольства
16.01.2017 - Елена Фоменко Акция протеста прошла в Ереване у здания белорусского посольства

В понедельник, 16.01.2017, у здания посольства Беларуси в Ереване прошла акция протеста против российско-израильского блогера Александра Лапшина, сообщает РИА-Новости.

Лукашенко: в основу белорусско-египетского сотрудничества должны лечь вопросы экономики и обороны
16.01.2017 - Елена Фоменко Лукашенко: в основу белорусско-египетского сотрудничества должны лечь вопросы экономики и обороны

В понедельник, 16.01.2017, Президент Беларуси Александр Лукашенко, находясь с официальным визитом в Египте, встретился с премьер-министром страны Шерифом Исмаилом.

Мэр Минска приказал очистить столицу от снега за двое суток
16.01.2017 - Елена Фоменко Мэр Минска приказал очистить столицу от снега за двое суток

«Хаотического нагромождения снега в городе быть не должно», — так заявил на оперативном совещании в понедельник, 16.01.2017, глава Мингорисполкома Андрей Шорец.

Новый министр образования: Глобальных потрясений наша система не требует
16.01.2017 - Елена Фоменко Новый министр образования: Глобальных потрясений наша система не требует

Назначенный в декабре 2016 года на пост министра образования Беларуси Игорь Карпенко дал свое первое интервью представителям СМИ («Главный эфир», 15.01.2017, телеканал «Беларусь-1»).

Мошенница из Гродно набрала долгов у поклонников на 45 тыс долларов
16.01.2017 - Елена Фоменко Мошенница из Гродно набрала долгов у поклонников на 45 тыс долларов

Юлия Владимировна Книга (Рой), 31-летняя жительница Гродно, набрала долгов у знакомых мужчин на сумму около 45 тыс. долларов, но возвращать их не собиралась.

ЕЭК рассчитывает на скорейшее вступление Беларуси в ВТО
16.01.2017 - Елена Фоменко ЕЭК рассчитывает на скорейшее вступление Беларуси в ВТО

Уже в январе 2017 года Беларусь планирует провести полномасштабные переговоры по вступлению во Всемирную торговую организацию (ВТО), причем ЕЭК полностью поддерживает данную инициативу.

На границе с Польшей растет очередь из легковушек, в "Каменном Логе" без изменений
16.01.2017 - Елена Фоменко На границе с Польшей растет очередь из легковушек, в «Каменном Логе» без изменений

Государственный пограничный комитет (ГПК), информация на 14-00 (понедельник, 16.01.2017): в «Каменном Логе» по-прежнему стоит 70 большегрузов (граница с Литвой).

Торги БВФБ 16 января: доллар растет, остальные валюты подешевели
16.01.2017 - Елена Фоменко Торги БВФБ 16 января: доллар растет, остальные валюты подешевели

По итогам первых на этой неделе (понедельник, 16.01.2017) торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже доллар показал рост, евро и российский рубль подешевели.

В Гродненском районе Audi сбила третьеклассницу: девочка в реанимации
16.01.2017 - Елена Фоменко В Гродненском районе Audi сбила третьеклассницу: девочка в реанимации

В понедельник, 16.01.2017, под колеса легкового автомобиля попал ребенок: в а/г Озеры (Гродненский район) ученица 3-го класса перебегала дорогу в неустановленном месте и и была сбита машиной.

В Египте отметили большой военный потенциал Беларуси
16.01.2017 - Елена Фоменко В Египте отметили большой военный потенциал Беларуси

В воскресенье, 15.01.2017, во время официального визита в Египет Президент Беларуси Александр Лукашенко провел встречу с министром обороны и военной промышленности Египта Седки Собхи.

КХЛ: минское «Динамо» обыграло «Адмирал»
16.01.2017 - Елена Фоменко КХЛ: минское «Динамо» обыграло «Адмирал»

В понедельник, 16.01.2017, матч между белорусским ХК «Динамо» и «Адмиралом» (Владивосток) закончился победой минских «зубров» — 5:3.

Работника фермы в Речицком районе смертельно травмировало механизмом кормораздатчика
16.01.2017 - Елена Фоменко Работника фермы в Речицком районе смертельно травмировало механизмом кормораздатчика

Трагедия произошла утром в субботу, 14.01.2017, работника одной из МТФ в Речицком районе затянуло в кормораздатчик – мужчина погиб.

Кучма вылетел в Минск на переговоры контактной группы по Донбассу
16.01.2017 - Елена Фоменко Кучма вылетел в Минск на переговоры контактной группы по Донбассу

Первый в 2017 году раунд переговоров представителей трёхсторонней контактной группы по Донбассу начался сегодня в Минске (понедельник, 16.01.2017).

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В Яндексе рассказали, кого белорусы искали в 2016 году Люди В Яндексе рассказали, кого белорусы искали в 2016 году

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Прокат престижных авто в Минске в компании DreamCars Статьи Прокат престижных авто в Минске в компании DreamCars

В уходящем 2016 году, руководство минской автопрокатной компании DreamCars акцентировало свое внимание в основном на предоставлении...

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