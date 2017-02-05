05.02.2017 (около 10 утра) произошел пожар в Жлобинском государственном металлургическом колледж е по ул. Фоканова: погиб сотрудник учебного заведения, еще одну женщину удалось спасти, сообщает корреспондент NewsBel.by.

05.02.2017 прошел заключительный матч в рамках КХЛ между минским « Динамо » и « Югрой » (Ханты-Мансийск), одержав победу, «зубры» заработали 2 очка, необходимых для выхода в плей-офф чемпионата.

05.02.2017 в столичной «Минск-Арене» баскетболисты клуба «Цмокі-Мiнск» одержали победу над УНИКСом (Казань) , тем самым прервав серию поражений в матчах Единой лиги ВТБ.

Фильтры, посуда, а вот теперь и пластиковые окна – мошенники в Гродно нашли новый способ развода доверчивых граждан на деньги, сообщает корреспондент NewsBel.by.

Интересное фото появилось на сайте издания оборонного ведомства Беларуси « Во славу Родины » — во время проверки боевой готовности военные обклеили боевые машины пехоты (БМП) … газетами.

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС РБ) бьёт тревогу: в Беларуси среди подростков набирает популярность опасная для жизни игра, распространяемая в социальных сетях – «Беги или умри!» .

Белорусский дуэт NAVIBAND исполнили песню Джамалы – победительницы прошлогоднего «Евровидения» — на белорусском языке во время украинского национального отбора на конкурс 2017 года.

В нелегкой борьбе белорусским теннисистам всё же удалось вырвать победу у соперников из Румынии и выйти во второй раунд первой Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса , сообщает корреспондент NewsBel.by.

Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Калинин в ходе своего общения с представителями СМИ перед началом...

Аналитики из компании Яндекс подготовили обзор наиболее популярных поисковых запросов, которые белорусы задавали в уходящем...

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