Беларусь должна России за газ 550 млн долларов, прогресса в переговорах по газу пока нет

В Малайзии найдено затонувшее судно с китайскими туристами, 25 человек спасены

Суд в США приостановил действие указа Трампа о мигрантах

В Британии врачам порекомендовали не называть беременных женщин будущими мамами

Рианна об указе Трампа: Какой аморальной свиньей нужно быть, чтобы сделать такое!

Янукович выдвинул условия для прибытия на суд в Украину

В Испании целая семья погибла из-за упавших полок со старой одеждой

В Москве скончалась женщина, бросившаяся с дочкой под поезд в метро, девочка в коме