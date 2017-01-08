Что ожидает абитуриентов в Беларуси в 2017 году

В Пекине создадут экологическую полицию для борьбы с загрязнением воздуха

В Стамбуле из-за снегопада отменили более 470 международных рейсов

Оливье Режис выдвинул свою кандидатуру на пост президента Франции

В китайском Харбине проходит фестиваль льда и снега

Второй за сутки теракт произошел в Багдаде

Россия и Турция зафиксировали 24 нарушения режима тишины в Сирии‍

Сына бывшего президента Польши нашли мертвым в его квартире