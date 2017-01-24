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В понедельник, 30 января, состоится прощание с Александром Тихановичем: в 7-45 начнется заупокойная литургия и отпевание в Храме Александра Невского (Минск, ул. Козлова, 11), с 11-00 до 14-00 в стенах Белорусской государственной филармонии состоится гражданская панихида.
Похищенной из российского музея еще в 2013 году картиной Ивана Шишкина «Лес. Ели» наркокурьеры из Беларуси собирались расплатиться за очередную партию наркотиков, сообщает телеканал ОНТ.
На выплату пенсий и доплат пенсионерам с 1 февраля 2017 года потребуется 786,7 млн рублей (+1,5 млн рублей в связи с ростом БМП), сообщают в Министерстве труда и социальной защиты.
В пятый раз победителем австралийского открытого чемпионата по теннису Australian Open стал теннисист из Швейцарии Роджер Федерер.
Нынешний тренер российской молодежной сборной по футболу Николай Писарев станет новым наставником белорусских футболистов, сообщают российские СМИ.
В одном из агрогородков Витебской области разразился громкий скандал: 61-летнего физрука обвиняют в связи с 14-летней школьницей.
29.01.2017 в Алматы (Казахстан) открывается XXVIII Всемирная зимняя Универсиада, в шести видах спорта выступят белорусские студенты-спортсмены.
27.01.2017 Президент РБ Александр Лукашенко пояснил, почему назначенный месяц назад (15 декабря 2016 года) министром труда Валерий Малашко пересел в кресло министра здравоохранения.
В белорусской столице – городе Минске – массово расклеили листовки против Декрета о «тунеядстве», сообщает издание «Хартия’97».
По факту пожара в дачном доме в Толочинском районе (Витебская область) СК возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 218 (умышленное повреждение имущества, совершенное общеопасным способом) УК РБ, сообщает корреспондент NewsBel.by.
В минувший четверг, 26 января, в городе Поставы (Витебская область) пожарные выезжали на ликвидацию возгорания в гараже, расположенном на улице Советской. Информация о пожаре поступила в 23:05, сообщают в МЧС Республики Беларусь.
27.01.2017 Президент РБ Александр Лукашенко пообщался с вновь назначенными управленцами местной вертикали власти и обратил их особое внимание на недопустимость совершения преступлений, сообщает пресс-служба руководителя государства.
24.01.2017 заместитель директора по идеологии и благоустройству одного из предприятий ЖКХ Минской области был задержан с поличным при получении взятки в 400 долларов.
Аналитики из компании Яндекс подготовили обзор наиболее популярных поисковых запросов, которые белорусы задавали в уходящем...Читать полностью
Когда встает вопрос о покупке нового кухонного прибора, то первое, что приходит на ум, так это: «А впишется ли он в интерьер кухни?»....Читать полностью
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