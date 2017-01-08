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Беларусь намерена закрепить высококвалифицированные кадры на строительстве и эксплуатации Белорусской АЭС, сообщила в понедельник 9 января пресс-служба главы государства.
В понедельник днем, 09.01.2017, в Полоцком районе (Витебская область) рейсовый автобус с 25 пассажирами «вылетел» в кювет. Причина – водитель потерял сознание.
Госпитализацией в реанимацию закончилось для жителя Минской области неосторожное обращение с горючими материалами. Инцидент произошел в деревне Хорошево (Слуцкий район) вчера в середине дня.
Управление СК по Гродненской области информирует: бывший и. о. генерального директора агрокомбината «Скидельский» задержан по подозрению в коррупции.
Начальник управления высшего образования Минобразования Сергей Касперович в понедельник, 09.01.2017, по «горячим следам» указа Президента, вносящего изменения в правила приема (поступления) в ВУЗы и ССУЗы, дал комментарий специалиста.
В понедельник, 09.01.2017, пресс-служба Президента Беларуси сообщила, что глава государства А.Г. Лукашенко подписал указ о пятидневном безвизовом режиме для граждан 80 государств.
В понедельник, 09.01.2017, в Полоцком районе пассажирский автобус «Полоцк-Новополоцк» съехал в кювет, сообщает корреспондент NewsBel.by.
В пятницу 6 января трагедия случилась в Белорусском государственном университете: на факультете радиофизики и компьютерных технологий умер 21-летний парень – студент 4-го курса.
Сегодня, 09.01.2017, в Белорусском государственном университете (БГЭУ) подтвердили информацию о пропаже 24 студентов из Бангладеш, сообщает корреспондент NewsBel.by.
Молоковоз и легковой автомобиль столкнулись в понедельник 9 января около половины девятого утра вблизи деревни Лозы Гродненского района на 119-м километре автодороги Р41 Слоним — граница с Литвой.
В воскресенье, 08.01.2017, в Щучинском районе (агрогородок Рожанка) между сыном и матерью возник конфликт на «алкогольной» почве: за то, что женщина выпила водку единолично, сын поджег ее кровать.
На торгах Белорусской валютно-фондовой биржи в начале недели – понедельник 9 января – доллар подорожал, а европейская валюта и российский рубль упали в цене.
В понедельник, 09.01.2017, Президент Беларуси А.Г. Лукашенко подписал указ о введении безвизового режима сроком на 5 дней для въезда граждан 80 стран, сообщает корреспондент NewsBel.by.
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