За 2016 год золотой запас Беларуси увеличился на одну тонну

Александр Лукашенко выразил соболезнования президенту Венгрии в связи с ДТП в Италии

Жертвами наводнения в Таиланде стали 80 человек

В Италии в ДТП с автобусом погибли 16 человек

В Бухаресте во время пожара в ночном клубе пострадало 40 человек

В Китае оползень разрушил гостиницу: 2 человека спасены, еще 12 находятся под завалами

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