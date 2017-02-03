Из «Большого разговора с Президентом» , длившегося более 7 часов, был выбран ТОП-5 цитат Александра Лукашенко .

03.02.2017 Александр Лукашенко заявил, что не видит диктатуры в своей стране.

03.02.2017 Президент РБ Александр Лукашенко заявил, что не может занять высокие посты в РФ, так как это по конституции невозможно, и он не претендует «ни на что российское».

03.02.2017 Александр Лукашенко сказал, что белорусы пока не смогли сформулировать национальную идею .

03.02.2017 Александр Лукашенко заявил, что Беларусь в 2016 году полностью рассчиталась по внешним долгам .

Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Калинин в ходе своего общения с представителями СМИ перед началом...

Аналитики из компании Яндекс подготовили обзор наиболее популярных поисковых запросов, которые белорусы задавали в уходящем...

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