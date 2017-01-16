Новый министр образования: Глобальных потрясений наша система не требует

Мэр Минска приказал очистить столицу от снега за двое суток

В Болгарии впервые за 60 лет замерзло Черное море

ЛНР не верит в «особый статус» Донбасса

Итальянская горнолыжница вылетела с трассы на скорости 100 км/ч

37 человек стали жертвами крушения грузового Боинга-747 под Бишкеком

Кремль опроверг информацию о встрече Путина и Трампа