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01.02.2017 пресс-секретарь внешнеполитического ведомства Беларуси Дмитрий Мирончик встретился с журналистами и прокомментировал высказывание министра иностранных дел Литвы Линкявичюса на тему белорусского суверенитета, точнее «того, что от него осталось».
3:2 – таков итог матча регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ), который состоялся 1 февраля между ХК «Динамо-Минск» и «Автомобилистом» (Екатеринбург).
Согласно приказу Федеральной службы безопасности Российской Федерации (ФСБ) №803 от 26.12.2016 в Смоленской, Брянской и Псковской областях появится пограничная зона.
В минувшее воскресенье в Республике Беларусь завершился сезон охоты на пушную дичь. Подводя итоги сезона, в Госинспекции охраны животного и растительного мира при Президенте Республики Беларусь констатируют, что за отчетный период систематически фиксировались нарушения в части несоответствия добытого зверя той дичи, на которую оформлялось разрешение.
Плохие погодные условия (сильный ветер, туман и дождь) стали причиной крушения боевого вертолета Ми-24 ВВС Конго, трое членов экипажа – граждане Беларуси – живы и находятся в госпитале в г. Гома.
03.02.2017 (в пятницу) Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко проведет встречу с журналистами – «Большой разговор с Президентом», сообщает пресс-служба руководителя государства сегодня, 1 февраля.
35-летняя гражданка Беларуси пыталась перевезти через польскую границу на своем автомобиле «Mazda 6» (2016 г.в.) 2500 пачек сигарет, сообщает таможенная служба Белостока.
В 2017 году денежно-кредитная политика Нацбанка Беларуси будет носить нейтральный характер: цель — снижение инфляции до однозначной величины до показателя не выше 9%.
01.02.2017 Государственный комитет судебных экспертиз сообщил подробности смертельного ДТП под Речицей, где в результате лобового столкновения двух легковушек погибли три человека.
Руководитель телеканала «Белсат» Агнешка Ромашевская прокомментировала ситуацию о расторжении договора с МИД Польши и прекращением финансирования.
Пресс-служба Министерства по чрезвычайным ситуациям (МЧС РБ) на своем официальном сайте опубликовало видеозапись об аварии на ОАО «Гродно-Азот», где 31 января произошел порыв трубопровода и утечка жидкого аммиака.
01.02.2017 в 15-00 в «Президент-отеле» (Минск) начались переговоры трёхсторонней контактной группы по мирному урегулированию ситуации в Донбассе, сообщила пресс-секретарь главы делегации ДНР Виктория Талакина.
По 50 специальностям срок обучения планируется сократить до 4 – 4,5 лет, сообщил 01.02.2017 представителям СМИ министр образования Беларуси Игорь Карпенко.
Аналитики из компании Яндекс подготовили обзор наиболее популярных поисковых запросов, которые белорусы задавали в уходящем...Читать полностью
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