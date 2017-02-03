Картина дня
Лукашенко рассказал, как строят чиновники коттеджи в Дроздах
Автобусы МАЗ вошли в тройку самых продаваемых в России
Сенатор: не нужно политизировать решение РФ о приграничной зоне с РБ
Новости в мире
Курсы валют НБРБ
  • Доллар США
    1.9267
  • Евро
    2.0724
  • 100 Российских рублей
    3.2492
  • 100 Украинских гривен
    7.1267
  • 10 Польских злотых
    4.8113
Новости экономики
Последние новости Беларуси
Все новости
ТОП-5 цитат Александра Лукашенко из "Большого разговора"
04.02.2017 - Вера Качанова ТОП-5 цитат Александра Лукашенко из «Большого разговора»

Из «Большого разговора с Президентом», длившегося более 7 часов, был выбран ТОП-5 цитат Александра Лукашенко.

Оранжевый уровень объявили на 4 февраля в Гомельской области
04.02.2017 - Вера Качанова Оранжевый уровень объявили на 4 февраля в Гомельской области

Оранжевый уровень опасности 04.02.2017 объявлен на Гомельщине из-за снегопадов.

Лукашенко не видит диктатуры в своей стране
04.02.2017 - Вера Качанова Лукашенко не видит диктатуры в своей стране

03.02.2017 Александр Лукашенко заявил, что не видит диктатуры в своей стране.

Лукашенко заявил, что не претендует "ни на что российское"
04.02.2017 - Вера Качанова Лукашенко заявил, что не претендует «ни на что российское»

03.02.2017 Президент РБ Александр Лукашенко заявил, что не может занять высокие посты в РФ, так как это по конституции невозможно, и он не претендует «ни на что российское».

Лукашенко: Белорусы пока не смогли сформулировать национальную идею
04.02.2017 - Вера Качанова Лукашенко: Белорусы пока не смогли сформулировать национальную идею

03.02.2017 Александр Лукашенко сказал, что белорусы пока не смогли сформулировать национальную идею.

Носки импортные, трусы свои: Лукашенко рассказал про свою одежду
04.02.2017 - Вера Качанова Носки импортные, трусы свои: Лукашенко рассказал про свою одежду

03.02.2017 Александр Лукашенко рассказал про свою одежду‍.

Житель Жлобина прятал в лесу целый арсенал взрывчатки и боеприпасов
04.02.2017 - Вера Качанова Житель Жлобина прятал в лесу целый арсенал взрывчатки и боеприпасов

03.02.2017 МВД Беларуси проинформировало, что житель Жлобина прятал в лесу целый арсенал взрывчатки и боеприпасов.

Беларусь в 2016 году полностью рассчиталась по внешним долгам
04.02.2017 - Вера Качанова Беларусь в 2016 году полностью рассчиталась по внешним долгам

03.02.2017 Александр Лукашенко заявил, что Беларусь в 2016 году полностью рассчиталась по внешним долгам.

Белорусы сравняли счет в противостоянии с румынами на Кубке Дэвиса: 1:1
04.02.2017 - Вера Качанова Белорусы сравняли счет в противостоянии с румынами на Кубке Дэвиса: 1:1

03.02.2017 на Кубке Дэвиса счет между Беларусью и Румынией 1:1.

Хоккеисты минского "Динамо" проиграли казахстанскому "Барысу"
04.02.2017 - Вера Качанова Хоккеисты минского «Динамо» проиграли казахстанскому «Барысу»

03.02.2017 хоккеисты минского «Динамо» проиграли казахстанскому «Барысу».

1 2 3 4 1 914
В Яндексе рассказали, кого белорусы искали в 2016 году Люди В Яндексе рассказали, кого белорусы искали в 2016 году

Аналитики из компании Яндекс подготовили обзор наиболее популярных поисковых запросов, которые белорусы задавали в уходящем...

Читать полностью
В Правительстве РБ оценили работу строительного комплекса в 2016 году на удовлетворительно Статьи В Правительстве РБ оценили работу строительного комплекса в 2016 году на удовлетворительно

Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Калинин в ходе своего общения с представителями СМИ перед началом...

Читать полностью

Об этом сайте

Каждый новый день для нас преподносит интересные, яркие и занимательные события, о которых хочется узнать первым. Новостные сайты Беларуси насчитывают десятки и сотни единиц, но, при просмотре новостей приоритетной является не только информативность, но и комфорт, ведь каждый читатель желает знакомиться с новостью в удобных для него условиях.

Мы беспокоимся обо всех наших читателях, поэтому, ведем активное обновление ресурса, которое позволит вам быстро узнавать последние новости Беларуси уже сегодня. Благодаря современному, интуитивно понятному интерфейсу, абсолютно любой пользователь ресурса сможет без лишних проблем найти нужный ему раздел и ознакомится со всеми новостями за прошедший период.

Структура сайта достаточно проста и позволяет быстро сориентироваться даже при первом посещении ресурса. Мы выбрали наиболее интересные для читателей разделы, которые содержат самые свежие новости Беларуси.

Мы знаем, что многие из вас хотят узнать самые горячие и интересные статьи. Специально для этого на странице размещен блок информации, который показывает самые популярные новостные статьи за текущую неделю. Кроме этого, вы сможете быстро ознакомиться с самыми свежими материалами благодаря информативному блоку последних новостей. Обновления происходят регулярно, поэтому, следить за новостной лентой последних статей очень удобно.

Кроме этого, в специальных блоках «Фотогалерея» и «Видеогалерея» вы сможете ознакомиться с наиболее интересными фото и видео материалами текущей недели.

Мы всегда стараемся улучшать наш ресурс, чтобы каждый пользователь чувствовал позитивную и дружелюбную атмосферу. Все элементы размещены таким образом, чтобы поиск нужной вам статьи занимал не более пары кликов.

Читайте последние новости Беларуси на нашем ресурсе, делитесь ними со своими друзьями и знакомыми, используйте все возможности сайта, и ни одна важная новость не сумеет пробежать мимо вас.
Читать новости Беларуси на Яндекс Новости в RSS Слушать Радио Online
Фотогалерея
Видеогалерея
Поcледние новости
Читать все новости
Наверх