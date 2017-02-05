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Жарко поручил переработать школьные учебники к новому учебному году
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Пожар в Жлобинском металлургическом колледже: погиб мужчина
05.02.2017 - Елена Фоменко Пожар в Жлобинском металлургическом колледже: погиб мужчина

05.02.2017 (около 10 утра) произошел пожар в Жлобинском государственном металлургическом колледже по ул. Фоканова: погиб сотрудник учебного заведения, еще одну женщину удалось спасти, сообщает корреспондент NewsBel.by.

Жарко поручил переработать школьные учебники к новому учебному году
05.02.2017 - Елена Фоменко Жарко поручил переработать школьные учебники к новому учебному году

Василий Жарко – вице-премьер правительства Беларуси – поручил Министерству образования переработать учебные программы и школьные учебники (интервью телеканалу ОНТ, 05.02.2017, программа «Контуры»).

КХЛ: минское "Динамо" вышло в плей-офф чемпионата, одержав победу над "Югрой"
05.02.2017 - Елена Фоменко КХЛ: минское «Динамо» вышло в плей-офф чемпионата, одержав победу над «Югрой»

05.02.2017 прошел заключительный матч в рамках КХЛ между минским «Динамо» и «Югрой» (Ханты-Мансийск), одержав победу, «зубры» заработали 2 очка, необходимых для выхода в плей-офф чемпионата.

Единая лига ВТБ: баскетболисты «Цмоки-Минск» победили УНИКС
05.02.2017 - Елена Фоменко Единая лига ВТБ: баскетболисты «Цмоки-Минск» победили УНИКС

05.02.2017 в столичной «Минск-Арене» баскетболисты клуба «Цмокі-Мiнск» одержали победу над УНИКСом (Казань), тем самым прервав серию поражений в матчах Единой лиги ВТБ.

В Гродно "оконщики" разводят граждан на деньги
05.02.2017 - Елена Фоменко В Гродно «оконщики» разводят граждан на деньги

Фильтры, посуда, а вот теперь и пластиковые окна – мошенники в Гродно нашли новый способ развода доверчивых граждан на деньги, сообщает корреспондент NewsBel.by.

Во время проверки боевой готовности военные обклеили БМП ... газетами
05.02.2017 - Елена Фоменко Во время проверки боевой готовности военные обклеили БМП … газетами

Интересное фото появилось на сайте издания оборонного ведомства Беларуси «Во славу Родины» — во время проверки боевой готовности военные обклеили боевые машины пехоты (БМП) … газетами.

"Беги или умри!": в Беларуси набирают популярность смертельные игры из соцсетей
05.02.2017 - Елена Фоменко «Беги или умри!»: в Беларуси набирают популярность смертельные игры из соцсетей

Министерство по чрезвычайным ситуациям (МЧС РБ) бьёт тревогу: в Беларуси среди подростков набирает популярность опасная для жизни игра, распространяемая в социальных сетях – «Беги или умри!».

"Евровидение-2017": NAVIBAND довели певицу Джамалу до слёз
05.02.2017 - Елена Фоменко «Евровидение-2017»: NAVIBAND довели певицу Джамалу до слёз

Белорусский дуэт NAVIBAND исполнили песню Джамалы – победительницы прошлогоднего «Евровидения» — на белорусском языке во время украинского национального отбора на конкурс 2017 года.

ГПК: очереди на границе с Литвой увеличились до 438 единиц грузового транспорта
05.02.2017 - Елена Фоменко ГПК: очереди на границе с Литвой увеличились до 438 единиц грузового транспорта

05.02.2017 (воскресенье, по состоянию на 16-00) на белорусско-литовской границе стоит 438 фур, сообщает Государственный пограничный комитет (ГПК, интерактивный сервис).

Кубок Дэвиса: белорусы вырвали победу у Румынии и вышли во второй этап
05.02.2017 - Елена Фоменко Кубок Дэвиса: белорусы вырвали победу у Румынии и вышли во второй этап

В нелегкой борьбе белорусским теннисистам всё же удалось вырвать победу у соперников из Румынии и выйти во второй раунд первой Евро-Африканской зоны Кубка Дэвиса, сообщает корреспондент NewsBel.by.

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В Яндексе рассказали, кого белорусы искали в 2016 году Люди В Яндексе рассказали, кого белорусы искали в 2016 году

Аналитики из компании Яндекс подготовили обзор наиболее популярных поисковых запросов, которые белорусы задавали в уходящем...

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В Правительстве РБ оценили работу строительного комплекса в 2016 году на удовлетворительно Статьи В Правительстве РБ оценили работу строительного комплекса в 2016 году на удовлетворительно

Заместитель премьер-министра Республики Беларусь Анатолий Калинин в ходе своего общения с представителями СМИ перед началом...

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